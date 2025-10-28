元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が27日深夜放送のフジテレビ系「井戸端3姉妹は夜もすがら」（火曜深夜2時15分）に出演。SNSのフェイスブックの活用法を明かした。今回のテーマは「平成1桁ガチババア」で話題は初期のSNSに。中川は「小学5年生からフェイスブックやってて。何千人っていう友だちいるけど、全然開いてないな」と切り出した。中川はたまに確認するといい「はじめましてで出会った人、ちょっと気になる時に検索する