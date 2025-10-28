球団発表楽天は28日、2026コーチングスタッフが決定したことを発表した。新たに小野寺力投手コーチ、塩見貴洋投手コーチ、山下勝巳打撃コーチが加入。奥村展征2軍内野守備走塁コーチは退団となった。小野寺氏は現役時代に通算310試合に登板。現役引退後は2016年に西武、2017年から今季まで9年間ヤクルトで投手コーチを務めた。塩見氏は楽天でプロ入りし、2023年までプレーした。通算46勝57敗、防御率3.80。2024年から楽天イ