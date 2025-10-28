Qualcommが、データセンター向けの次世代AI推論最適化ソリューションとして、AIアクセラレーターカードを含むラックソリューション「Qualcomm AI200」と「Qualcomm AI250」を発表しました。これらはラック規模での性能と優れたメモリ容量を提供し、AI推論において業界をリードする総所有コストの低さを実現します。Qualcomm Unveils AI200 and AI250-Redefining Rack-Scale Data Center Inference Performance for the AI Era | Qu