世間には、特にイケメンというわけでもないけれど、なぜか女性にモテるタイプの男性が存在します。彼らの特徴をよく観察することで、女性から人気を得るための秘訣が学べそうです。そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「身の回りにいる『なぜかモテる男』の特徴９パターン」をご紹介します。【１】勉強やスポーツなど、ハッキリした得意分野がある「なんだかんだ言って実力がある男はモテる」（１０代男性）な