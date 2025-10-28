あなたは読めますか？突然ですが、「埴輪」という漢字読めますか？日本の歴史の教科書でおなじみですが、漢字は少し難しく感じるかもしれません。気になる正解は……「はにわ」でした！「埴輪」の意味は、古墳（こふん）の周りや上に並べられた、素焼き（すやき）の土製品のことです。「埴」は「はに」と読み、粘土（ねんど）や赤土を意味します。「輪」は文字通り円筒形を表しており、初期の埴輪が粘土で作られた円筒形であったこ