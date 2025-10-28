あなたは読めますか？突然ですが、「序で」という漢字読めますか？日常会話でも頻繁に使う言葉ですが、いざ漢字で書かれているのを見ると、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ついで」でした！「序で」には、あることを行うときに、いっしょに他のことにも利用できる機会、という意味があります。また、物事の順序や順番という意味でも使われます。例えば、「駅に行く序でがあったら、手紙を出して