ロッテは28日、光山英和1・2軍統括コーチ兼1・2軍統括コーディネーター（59）が来季、1軍ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチに就任すると発表した。光山氏は球団を通じ「サブロー監督をしっかりとサポートできるように精一杯、頑張ります。そしてバッテリー部門を立て直させるように注力していきたいと思います」とコメントした。現役時代の光山氏は近鉄、中日、巨人、ロッテ、横浜（現DeNA）でプレー。引退後は西武、DeN