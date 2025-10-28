プロ野球・楽天が28日、コーチの入れ替えを発表しました。退団が決まったのは奥村展征二軍内野守備走塁コーチです。奥村コーチは2013年にドラフト4位でヤクルトに入団し7年間現役生活を続け、23年に現役引退。その年に楽天のコーチに就任していました。新たにコーチに就任したのは小野寺力投手コーチ、塩見貴洋投手コーチ、山下勝巳打撃コーチの3人です。小野寺投手コーチは2016年に西武でコーチデビューすると、昨季までヤクルト