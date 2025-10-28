寒さが深まる季節にぴったりの注目インナーが登場です。株式会社りらいぶと千趣会が初コラボした「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」は、人気シリーズ「Hotcott（ホットコット）」のやさしい肌触りに“リライブ加工”をプラス。着るだけで血行促進をサポートし、冷えや乾燥が気になる季節も心地よく過ごせる1枚です。 ベルメゾンの人気「ホットコット」