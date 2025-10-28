高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の第22回が10月28日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】ヘブンと握手するトキ松江に上陸したヘブンは、通訳の錦織の話もろくに聞かず、勝手に松江の街を歩きまわるという展開が描かれました。朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学