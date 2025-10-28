三重県内の文化向上に大きく貢献した個人や団体を称える「三十三ふるさと三重文化賞」の今年度の受賞者が、27日、発表されました。三十三ふるさと文化財団が毎年行っているもので、今年は3人が受賞しました。美術部門には、写真芸術の発展と向上に努めた津市の牛場和美さん、同じく美術部門で日本画の発展・継承に貢献している鈴鹿市の天野澄子さん、そして文学部門では小説・評論の分野で地域の文化振興に努めた伊賀市の福田和幸