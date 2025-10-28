人気女優の剛力彩芽が自身のインスタグラムを更新。「お知らせですっ」と元気よく書き始めると、「この度、HONMAゴルフのアンバサダーに就任させていただくことになりました」「うれしいっ！しあわせっ！」と投稿した。【写真】動画の公開が楽しみ？ 剛力彩芽のパワフルなフィニッシュ【本人のInstagramより】「ゴルフは大好きなスポーツのひとつ」という剛力。続けて「伝統」という言葉が大好きであることを明かすと、「60年以上