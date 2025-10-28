北海道内は真冬並みの強い寒気が流れ込んだ影響で、札幌では雪が降りました。大気の状態は不安定で、日本海側では夕方にかけて暴風や高波に警戒が必要です。（山岡記者）「赤や黄色に色づく木々ですが、落ち葉の上には雪が積もっています」１０月２８日の道内は、真冬並みの強い寒気が流れ込んだ影響で、札幌など日本海側を中心に雪が降りました。（マチの人）「寒いなと思って。いつかは来ると思っていたんですけど。メガネが曇る