18日に秋初戦の富士Sで2着だったジャンタルマンタル（牡4＝高野、父パレスマリス）はマイルCS（11月23日、京都芝1600メートル）に向けて調整を進めていく。28日、社台サラブレッドクラブが発表。23年朝日杯FS、24年NHKマイルC、今年の安田記念に続く4度目のG1制覇を目指す。また、香港マイル（12月14日、シャティン芝1600メートル）の予備登録を済ませたことも発表された。昨年の香港マイルは初の海外遠征で13着だった。前走