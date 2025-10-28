東京・銀座に本店を構える｢ねんりん家｣は、11月1日から30日頃までの期間限定で毎冬恒例『ショコラフォンデュバーム』（税込1566円）を発売する。【写真】チョコがとろ〜り『ショコラフォンデュバーム』アレンジレシピ同店は、真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されている。同商