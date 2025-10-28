ブルージェイズ戦の3回、右越えに本塁打を放つドジャース・大谷。投手シャーザー＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャース（ナショナル・リーグ）の大谷翔平（31）が27日、ロサンゼルスで行われたブルージェイズ（アメリカン・リーグ）とのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第3戦に「1番・指名打者」で出場し、三回と七回にソロ本塁打を放った。WSでの本塁打は3本目。今ポストシーズン（PS）8本目で通算