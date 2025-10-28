◆ワールドシリーズ第3戦ロサンゼルス・ドジャース−トロント・ブルージェイズ27日（日本時間28日午前9時試合開始、ロジャースセンター）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、ブルージェイズとホームでワールドシリーズ第3戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。3回に2試合ぶり、ワールドシリーズ2号となる本塁打を放った。24日の第1戦は、7回に大谷のワールドシリーズ初本塁打が出たが、