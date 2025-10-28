2026年1月29日・30日に東京・浅草公会堂で上演される『時代劇専門チャンネル presentsプレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』の追加キャストとして、浪川大輔、岡本信彦、森川智之、大塚明夫、豊永利行、山中真尋、逢坂良太、戸松遥、日笠陽子、井上喜久子、山像かおり、真山亜子、ちふゆの出演が決定した。『時代劇専門チャンネル presentsプレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』追加キャスト13人すでに主人