10月28日未明、新潟県長岡市の北陸自動車道を軽ワゴン車で逆走した男が道路交通法違反で現行犯逮捕されました。道路交通法違反（通行区分違反）で現行犯逮捕されたのは、さいたま市の会社員の男(48)です。男は28日午前0時半ごろ、長岡市の北陸道上り線の追い越し車線を軽ワゴン車で逆走し、対向してきた普通乗用車と接触事故を起こしました。県警高速隊によりますと、逆走車については、午前0時前に、南魚沼市の関越自動車道上り線