皆さんは、死ぬほど大好きすぎる食べ物、ありますか?そんな大好きなものなら、どんな組み合わせでも美味しく感じちゃうかも!?今日はあの「ドンキの偏愛めし」シリーズのご紹介です!今回ご紹介するのは、ドン・キホーテ新作の「愛しのフライドポテト弁当」。炭水化物に炭水化物を合わせると言う衝撃の偏愛めし。カロリーオーバーはもちろんのこと、栄養が偏りすぎて満足できないのでは!? でも、あのほのかに塩味を感じるポテトで食