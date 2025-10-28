ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３２）が２７日（日本時間２８日）、「ロベルト・クレメンテ賞」を初受賞した。米国では野球界最高の個人の栄誉とされ、野球での活躍に加えて慈善活動や地域貢献に尽力した選手に贈られる。３０球団から一人ずつノミネートされ、今年はベッツが選ばれた。恵まれない子供を支援する「５０―５０財団」の活動や１月にロサンゼルス一帯で発生した大規模な山火事の復興支援が評価された。ブ