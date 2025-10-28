ドジャー・スタジアムに新名所が誕生し、２７日（日本時間２８日）のブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦前に早くもファンの人気撮影スポットになっている。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（同１８日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦の４回に放った４６９フィート（約１４３メートル）の本塁打が「場外弾」に認定され、球場の右中間席後方に設置された記念プレートだ