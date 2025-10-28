【中島輝士怪物テルシー物語（７６）】私は１９９８年に近鉄を最後に現役を引退しコーチ、スカウトという道を歩いてきました。近鉄消滅後にはドラフト１位で獲得してくれた古巣の日本ハムでスカウト、コーチとして在籍していました。２００９年からコーチになりユニホーム組に復帰したわけですが、ボタンのかけ違いと言いますか、いろんな事情も重なって１年で退団という形になってしまいます。翌１０年シーズンはゆっくりさせ