アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが２８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。被害が相次ぐ北海道のクマの実態に驚きの声をあげた。猪狩は「ＡＢＥＭＡニュース」の動画を引用。動画では北海道・砂川市の猟友会の支部長らが「本当に強いクマは山にいる」「ヒグマの数が多すぎて山の縄張りから押し出される」「今のクマの状況は注意報どころではない、緊急事態」などと緊迫した状況であることを証言している。この言葉