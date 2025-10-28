ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回にＷＳ２号を放った。これでポストシーズン（ＰＳ）７発目、通算１０本となり松井秀喜氏に並んだ。ドジャー・スタジアムが大歓声に包まれたのはＴ・ヘルナンデスのソロ弾で１―０の３回一死無走者だった。レジェンド右腕シャーザーのカウント１―２か