人気YouTuberのはじめしゃちょーさん（32）が2025年10月25日にYouTuberのカノックスターさんの動画に出演し、今後のYouTubeに妻が出演する可能性について明かした。「（妻が）どんな人かは見てる人に伝えたくて」はじめさんは8月30日に結婚したことを発表。妻は「一般人」と明かしつつ、9月28日に公開した動画では、妻が声のみ出演し、年齢が20代前半であることなどが明かされた。25日、カノックスターさんの動画にゲスト出演した