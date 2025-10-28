性的なサービスを提供する「メンズエステ」を無届けで営業したなどとして逮捕された4人について、津地検は不起訴処分としました。 27日付で不起訴処分となったのは、四日市市の会社役員の男性(42)ら4人です。 4人は、津市と四日市市の2カ所で、公安委員会に届出をせず、さらに条例で定められた営業禁止地域だったにもかかわらず、性的なサービスを提供する「メンズエステ」を営業した疑いで6月に逮捕され