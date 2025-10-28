日本人研究者がノーベル賞を受賞したことで再び注目を集めている「免疫」。ウイルスなどと戦ってくれる身体に備わったシステムというイメージが強いが、実は「脳」とも大きく関係しているという。人生100年時代に役立つ、「脳と免疫」の新・健康情報を紹介する。【毛内 拡/お茶の水女子大学助教】＊＊＊【写真を見る】脳の炎症を防ぐ食材とは？病は気から。脳の研究をしている学者の一人として、古くから伝わるこのことわ