矢野ななかインタビュー前編「スクール水着も拒否」だった人見知り少女が、いまや雑誌に引っ張りだこに！女優、そしてグラビア雑誌で活躍する矢野ななかさん（20）が10月16日に待望のファースト写真集『ケレン』（講談社）を発売した。もともと人見知りで「自分が好きではなかった」という彼女がグラビア挑戦を決めた意外な理由とは？さらにシングルマザーとして自分を育ててくれた母親への思いまで、ライター・グラビア評論家