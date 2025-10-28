現地時間の2025年10月27日、OpenAIが自殺や自傷行為などのデリケートな会話におけるChatGPTの対応強化を発表しました。OpenAIによると、対策を強化する前のタイミングでは週に100万人以上がChatGPTに対して自殺について相談していたことも明らかになっています。Strengthening ChatGPT’s responses in sensitive conversations | OpenAIhttps://openai.com/index/strengthening-chatgpt-responses-in-sensitive-conversations/Ope