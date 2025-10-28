ドル円152.20円台に下落、経財相と人民元で円買い・ドル売り日米首脳会談も警戒 円買い優勢、ドル円は一時152.27円付近まで下落した。 城内経済財政相が円安進行が実体経済に与える影響を注視しているとの発言をきっかけに円が買い戻されているとの声が聞かれる。城内氏は為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが大事だ、短期間で乱高下しないことが重要だと語っている。ゆっくりならドル円はさらに