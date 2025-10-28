東京時間10:52現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝19873.00（-466.00-2.29%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4022.20（+2.50+0.06%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が大きく下落。東京金も軟調。NY金時間外は下げ止まり