２６日、河北省唐山市豊南区でショウガを収穫する生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘10月28日】中国河北省唐山市豊南区でショウガが収穫期を迎え、生産者らが掘り出し作業を進めている。地元政府は地域の実情に合わせてショウガ栽培を推進しており、規範化、標準化した管理を取り入れることで品質と収量を効果的に向上させ、農家の収入増を図っている。２６日、河北省唐山市豊南区でショウガを収穫する生産者