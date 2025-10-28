警察車両の赤色灯新潟県警は28日、同県長岡市の北陸自動車道上り線をライトバンで約5キロ逆走したとして、道交法違反（通行区分違反）の疑いで、さいたま市緑区の会社員飯野義行容疑者（48）を現行犯逮捕した。「逆走した認識はない」と容疑を否認している。県警によると、目撃情報などから約80キロ近く逆走した可能性もあり、詳しく調べる。逆走した際、よけようとした乗用車とサイドミラー同士が接触する事故があったが、け