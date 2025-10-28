会談する高市首相（手前右）とトランプ米大統領（奥左端）＝28日、東京・元赤坂の迎賓館（ゲッティ＝共同）高市早苗首相とトランプ米大統領による28日の初会談は、安倍晋三元首相を互いに懐かしむ言葉から始まった。「安倍氏に対する長きにわたる友情に感謝している」（高市氏）「安倍氏は私の偉大な友人だ」（トランプ氏）。高市氏は、トランプ氏の中東の紛争解決に向けた貢献を称賛し、外交手腕を持ち上げた。初会談の舞台は