アメリカのトランプ大統領は高市総理と首脳会談を行い、「最も偉大な総理大臣の1人になるだろう」などと総理就任に祝意を示しました。アメリカ・トランプ大統領「私は常に日本を愛し尊敬してきた。日米関係はかつてないほどに強固なものになるでしょう。あなたと共に日米のために尽力していくことを楽しみにしています」首脳会談の冒頭トランプ大統領は高市総理に対し、「安倍元総理が好意的に評価していた」としたうえで「あなた