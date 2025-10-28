「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。ボタン電池の保管方法について呼びかけました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「ボタン電池は重なり合うとショートして破裂発火する恐れがあるのでテープで絶縁をすることをオススメします！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「ボタン電池は重なり合うとショートして破裂、発火する恐れがあるので、テープで絶縁をす