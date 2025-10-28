「てんこう2」の開発に携わったデンケンの首藤さん 観測衛星「てんこう2」の話題です。大分県由布市の企業などが開発に携わったこの衛星を乗せたロケットが26日打ち上げられ無事成功しました。 26日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット7号機。 順調に飛行を続けおよそ14分後に、新型の無人補給機HTV-X1号機を予定の軌道に投入し打ち上げは成功しました。 HTV-Xには由布市の企業などが