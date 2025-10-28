TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に出演中のサーヤ（ラランド）のインタビューコメントが公開された。 参考：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男×鮎美の切ない変化竹内涼真と夏帆から目が離せない 本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じ