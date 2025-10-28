【ましろくん】 2026年1月連載開始 【拡大画像へ】 「にじさんじ」の所属ライバー、ましろ爻（めめ）さんが主人公のコミカライズ作品「ましろくん」が、2026年1月より週刊少年チャンピオンで連載開始する。 本作は、ましろさんが、自身のYouTubeチャンネルで実際に行っている「視聴者から寄せられた怖い話を読むだけの配信」を題材に、コミカライズ版の著者nyo-n氏が新たに怖い話を