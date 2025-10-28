バルミューダは、空気を洗う気化式加湿器『Rain（レイン）』の新モデルを発表した。2013年の初代発売以来、直感的な操作性と花器のように美しいデザインで支持されてきた同シリーズが、現代の生活空間に合わせて刷新された形だ。 2025年10月23日より予約受付を開始しており、11月上旬から順次販売を開始する。価格は69,300円（税込）。販売は公式オンラインストア、旗艦店「BALMUDA The Store Aoyama」など特定販