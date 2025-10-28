女性がお金持ちになれない理由は、カフェラテとは何の関係もない（写真：mits／PIXTA）ジェンダーバイアスという言葉を聞くことが多くなりましたが、資産運用や支出といったお金関連にも、そのバイアスが潜んでいることをご存じでしょうか。人気ポッドキャスト「ファイナンシャル・フェミニスト」司会のトリ・ダンラップ氏は、「マネー記事は女性に当たり前に節約を求めるが、身だしなみや身の安全のために、支出が増えざるをえな