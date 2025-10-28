瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎからも晴れの天気が続くでしょう。湿度が低く、カラッとした体感になりそうです。日中の最高気温は岡山と高松で20度、津山で17度でしょう。27日よりも気温が低くなります。 29日も引き続き高気圧に覆われるため、青空が広がる見込みです。朝の最低気温は岡山で7度、津山で4度、高松で11度でしょう。岡山県では11月中旬並みの気温になりそうです。日中の最高気温は岡山