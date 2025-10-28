ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に右翼スタンドへソロ本塁打を放った。 ■シャーザーから強烈な一打 1勝1敗として本拠地での第3戦に持ち込んだドジャース。大谷が序盤から長打を連発し、打線を牽引した。ドジャースが1点リードで迎えた3回裏の第2打席。1死走者なしの場面