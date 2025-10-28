株式投資を始めると、どこの企業を選べばのか日々のチャートやニュースのチェックに忙しくなるだろう。しかし、英国の歴史ある投資会社がサイバーエージェントに投資しつづけてきたワケを知ると、別の視点で企業を見つめることも大事だとわかる。（イトモス研究所所長小倉健一）なぜ英国の歴史的な投資会社はサイバーエージェントに投資するのか今、どの株を買えばもうかるのか？――。株式投資の世界に足を踏み入れた誰もが