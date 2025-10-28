山形市によりますと、28日午前7時40分ごろ、山形市大字松原地内の雑種地でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 ■目撃場所 ■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市） 10月28日（火曜）午前7時40分頃大字松原地内の雑種地にてクマ1頭を目撃10月27日（月曜）午後8時00分頃大字滑川地内の路上にてクマ2頭を目撃10月27日（月曜）午後3時00分頃大字沼木地内の住宅敷地内にてクマの足跡と爪痕を確認10