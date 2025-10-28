前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁するセルティックが現地10月27日、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任を申し出たことを発表した。後任については手続きが進行中で、その間は元セルティック監督のマーティン・オニール氏と、元セルティック選手のショーン・マロニー氏がトップチームに関する事項を担当するという。スコットランドリーグ４連覇中のセルティックは現在、首位を走るハーツとは勝点８差の２位。26日の直接