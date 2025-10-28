30日から千葉県の成田ヒルズカントリークラブでジャパンゴルフツアー選手会主催のフォーティネット プレーヤーズ カップが開催される。注目は小平智。賞金ランキングは今季現時点（10月26日時点）で7位につけており、今回優勝すればトップに躍り出る可能性がある。最近はショットの調子が良い。さらに開催コースが小平にとってプラスに働くかもしれない。成田ヒルズCCを設計したピート