Photo: SUMA-KIYO 10年以上にわたりジム通いを続けている筆者。カラダの変化をチェックするには、体重や体脂肪率も重要ですが、メジャーでの実測が最も実感しやすいと感じています。とはいえ、メジャーを使って1人で測るのは、なかなか大変なんですよね…。輪っかを作ってボタンを押すだけ Photo: SUMA-KIYO