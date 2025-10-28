28日11時現在の日経平均株価は前日比248.74円（-0.49％）安の5万263.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は190、値下がりは1384、変わらずは36と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は67.07円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が53.87円、ニデック が26.94円、リクルート が17.07円、ファナック が11.62円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、